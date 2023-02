Der Einbruch geschah in unmittelbarer Nähe zu Quickborn-Heide. Symbolfoto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Norderstedter Bürogebäude: Täter erbeuten Bargeld Von Janina Schmidt | 24.02.2023, 15:42 Uhr

Die Täter drangen in ein Bürogebäude in der Straße Am Umspannwerk ein und durchwühlten die Räume. Sie nahmen Bargeld mit.