Drei Unfälle an nur einem Tag auf nur einer Autobahn: Passiert sind sie am Samstag (9. September) auf der A7 zwischen Quickborn und Bad Bramstedt. Die Unfälle haben den Verkehr in diesem Bereich am Mittag vollkommen lahmgelegt.

Langer Rückstau dann auch auf Höhe Kaltenkirchen. Foto: Florian Sprenger

Zuerst waren gegen 11.45 Uhr an der Anschlussstelle Quickborn in Fahrtrichtung Norden zwei Fahrzeuge kollidiert, ein BMW verlor daraufhin die Kontrolle und fuhr in die Außenschutzwand. Das zweite Fahrzeug entfernte sich ersten Angaben zufolge vom Unfallort.

Gegen 13.30 Uhr ist es dann zu zwei hintereinander folgenden Auffahrunfällen zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt ebenfalls in Fahrtrichtung Norden gekommen. Stockender Verkehr und Unachtsamkeit soll die Ursache für die Auffahrunfälle gewesen sein. Nähere Angaben gibt es bisher noch nicht, mindestens eine Person ist nach Polizeiangaben leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die A7 wurde für den ersten Unfall bei Quickborn für etwa eine halbe Stunde gesperrt, aufgrund der Unfälle bei Kaltenkirchen erneut für etwa eine dreiviertelstunde.