Das Fahrzeug auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn brannte in der Nacht. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Brennendes Auto und Auffahrunfall Doppel-Unfall auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn: Drei Personen flüchten Von Florian Sprenger | 27.07.2023, 07:36 Uhr

Ein brennendes Auto nach einem Verkehrsunfall, in Kombination mit einem weiteren Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Zudem flüchteten die Insassen auch noch vom Unfallort.