Serientäter Diebe von Norderstedter Dodge Ram in Niedersachsen festgenommen Von Antonio Balcazar | 08.09.2023, 15:30 Uhr Der Verhaftung sind komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei vorausgegangen. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Sie werden verdächtigt, nicht nur in Norderstedt einen Dodge Ram, sondern auch diverse andere Fahrzeuge gestohlen zu haben: Die Polizei hat zwei tatverdächtige Autodiebe in Osterholz-Scharmbeck am Samstag (2. September) festgenommen.