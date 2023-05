Die Norderstedter Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl in der Straße Syltkuhlen entgegen. Foto: Maximilian Koch / Imago up-down up-down Einbruch und Diebstahl Buntmetalle im Wert von 12.000 Euro bei Norderstedter Firma gestohlen Von Antonio Balcazar | 19.05.2023, 16:07 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Norderstedter Werkzeughandels sind am Freitag (19. Mai) Buntmetalle in großen Mengen entwendet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.