Versperrt, verkrautet, ungenutzt – die Parkplätze in der Ladestraße sind aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden und wurden nie als das genutzt, für das sie gedacht sind. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Ungepflegtes Erscheinungsbild Nicht genutzt und versperrt: Die verwahrlosten Parkplätze an der Quickborner Ladestraße Von Claudia Ellersiek | 24.07.2023, 18:00 Uhr

Nur wenige Meter vom Bahnhof Quickborn entfernt liegen gegenüber von der Boule-Bahn in der Ladestraße 21 Parkplätze, die seit Jahren nicht genutzt werden. Auch in diesem Sommer sind sie zugewuchert und unberührt. Was hat es damit auf sich?