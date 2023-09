Bildung Die Keimzelle aller Kitas in Quickborn: 25 Jahre Quickelbü-Konzept Von Natascha Thölen | 06.09.2023, 06:00 Uhr Susanne Gloe leitet die Kita Quickelbü seit 2001. Zum Jubiläum hatte das Team das Gebäude mit Fotos der vergangenen 25 Jahre dekoriert. Viele Ehemalige begaben sich auf Spurensuche. Foto: Natascha Thölen up-down up-down

Die Kindertagesstätte Quickelbü in der Wohnsiedlung am Quickborner Prophetensee ist 25 Jahre alt geworden. Durch ihr besonderes pädagogisches Konzept ebnete sie den Weg für viele weitere Einrichtungen. Was Maria Montessori damit zu tun hat.