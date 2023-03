Mit Transparenten hatten sich Bürger aus Ellerbek, Bönningstedt und Hasloh vor die Polizeistation an der Kieler Straße versammelt. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Demo 100 Bürger protestieren in Bönningstedt gegen Veränderungen bei der Polizei Von Caroline Warmuth | 23.03.2023, 18:34 Uhr

Die Fusion der Polizeireviere in Rellingen und Pinneberg hat auch Auswirkungen auf die Wache in Bönningstedt. Bönningstedter, Hasloher und Ellerbeker befürchten den Verlust der Bürgernähe und fordern Nachbesserungen an dem Konzept.