Das Westerntreffen in Quickborn ist immer auch etwas für das Auge. Nachdem es einige Jahre nichts stattgefunden hat, haben inzwischen die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe begonnen. Archivfoto: Thomas Krohn up-down up-down Quickborn und Norderstedt Größer, länger, vielfältiger: Das sind die Höhepunkte im Festjahr der Stadt und | 06.02.2023, 17:30 Uhr Von Claudia Ellersiek Caroline Warmuth | 06.02.2023, 17:30 Uhr

Sie kommen in der traditionellen Kleidung der Indianer, im Gewand eines Trappers, in Uniform oder langen Kleidern: Das Westerntreffen in Quickborn ist ein Schaulaufen in Kostümen. Und nicht der einzige Veranstaltungshöhepunkt in diesem Jahr. Wo sonst noch gefeiert wird.