Erweiterung der Schule, Neubau der Feuerwache und Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. Hasloh hat sich in den kommenden Jahren einiges vorgenommen. FOTO: Caroline Warmuth (Fotos und Collage) up-down up-down Bauarbeiten und Planungen Neue Mitte II und Umgestaltung des Bahnhofs: Hier wird in Hasloh gebaut Von Caroline Warmuth | 18.08.2022, 18:00 Uhr

In der Gemeinde Hasloh wird aktuell nur an einer Stelle gebaut. Dafür aber groß. In den kommenden Jahren sind allerdings einige Großbauprojekte geplant. shz.de hat einige Projekte zusammengefasst.