Heike Gätgens betreibt in Quickborn einen Blumenladen. Sie weiß, welche Farben und Pflanzen ihre Kunden bevorzugen, und hat den einen oder anderen Tipp. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Trends im Frühling Darum ist Eukalyptus in Quickborns Blumen-Geschäften so nachgefragt Von Janina Schmidt | 14.04.2023, 05:00 Uhr

Wer sich den Frühling ins Haus und in die Beete holen will, der kann auf Klassiker oder auf Neuheiten setzen. Was ist in Quickborn besonders beliebt? shz.de hat bei drei Blumenläden in Quickborn und Hasloh nachgefragt.