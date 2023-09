Klimaschutz Citizens Forests macht in Quickborn weiter: Aufforstungsprojekt auf 3000 Quadratmetern Von Claudia Ellersiek | 26.09.2023, 18:54 Uhr Geld zum Ankauf von Baumsetzlingen und Zäunen ist schon mal geflossen. Für die Spendenübergabe trafen sich Vertreter der Bürgerinitiative zum Schutz unserer Natur Hasloh mit denen des Vereins Citizens Forests Bönningstedt: Susanne und Horst von Appen (von links), Pascal Girardot, Reinhold Franck und Boris Kohnke. Foto: Citizens Forests up-down up-down

Im November setzt der Bönningstedter Verein Citizens Forests die Aufforstungsaktion auf einer Fläche in Quickborn fort. Geld für den Kauf von Baumsetzlingen gab es jetzt vom Grundeigentümer. Was noch fehlt, sind Helfer, die die Gehölze in die Erde bringen.