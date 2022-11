Schon in 2021 forsteten freiwillige Helfer ein 3000 Quadratmeter großes Feld auf. Nun setzten sie angrenzend an die Fläche weitere 1200 Bäume. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Gegen den Klimawandel Citizens Forests pflanzt in Quickborn erneut 1200 Bäume Von Claudia Ellersiek | 21.11.2022, 18:23 Uhr

Rund 100 Helfer haben aus einem Acker am Golfplatz in Quickborn-Renzel einen Wald gemacht. Am Rande der Aktion verriet Citizens-Forests-Gründer Pascal Girardot, wie es mit dem Verein weitergehen soll.