Aussagen will Irmgard F. nicht, aber sie respektiert die Regeln des Gerichts: Wenn der Vorsitzende Richter Dominik Groß den Gerichtssaal betritt, steht die 96-Jährige aus ihrem Rollstuhl auf. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS/afp up-down up-down Stutthof-Prozess in Itzehoe Eine Chronologie des Verfahrens gegen Irmgard F.: Was bisher passiert ist Von Florian Kleist | 25.08.2022, 15:40 Uhr

In Itzehoe steht die heute 96-jährige Irmgard F. vor Gericht. Von 1943 bis 1945 war sie Sekretärin in der Kommandantur des KZ Stutthof. An den bisherigen zehn Prozesstagen kamen auch Überlebendes des Lagers zu Wort.