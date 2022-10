Noch müssen sich Autofahrer auf die Baustellenampel einstellen. Aufgrund der Bauarbeiten ist die Straße derzeit nur einspurig in diesem Bereich. Foto: Elisabeth Meyer up-down up-down Bauarbeiten Bushaltestelle an der Pinneberger Straße in Hasloh wird barrierefrei Von Caroline Warmuth | 05.10.2022, 18:00 Uhr

Seit einigen Tagen ist die Pinneberger Straße in einem Bereich verengt. Aber ein Ende der Bauarbeiten an der Bushaltestelle ist in Sicht.