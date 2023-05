Buntmetall ist bei Kriminellen derzeit sehr beliebt. Foto: IMAGO / Christian Ohde up-down up-down Die Polizei ermittelt Buntmetall von Ellerauer Firmengelände gestohlen – sind es Serientäter? Von Janina Schmidt | 24.05.2023, 17:00 Uhr

Einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro hat die betroffene Firma zu beklagen. Und es ist nicht der erste Fall dieser Art. In den Kreisen Pinneberg und Segeberg ist es in der jüngsten Zeit stark gehäuft zu Diebstählen von großen Mengen Metall gekommen. Besteht ein Zusammenhang?