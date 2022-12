Der Kampf um das Quickborner Rathaus, er war in 2022 ein langer. Erster Wahlgang am 8. Mai, zweiter am 29. Mai. Und bis dahin zahlreiche öffentliche Veranstaltungen mit den Kandidaten, unzählige Wahlkampftermine. Eine anstrengende Zeit für die beiden Kontrahenten Thomas Beckmann (FDP, links) und Thomas Köppl (CDU). Foto: Claudia Ellersiek/Caroline Warmuth up-down up-down Jahresrückblick Bürgermeisterwahl in Quickborn – der Kampf um Chefposten im Rathaus Von Claudia Ellersiek | 27.12.2022, 07:00 Uhr

Die Bürger waren in diesem Jahr in Wechselstimmung und machten den Liberalen Thomas Beckmann am 29. Mai in einer Stichwahl zu ihrem neuen Bürgermeister. Ein Wahlkrimi, von denen es in den vergangenen 18 Jahren gleich mehrere gab.