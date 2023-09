Viele werden noch erwartet Bürgermeister warnt: Quickborn hat bald keinen Wohnraum mehr für Geflüchtete Von Claudia Ellersiek | 16.09.2023, 15:00 Uhr Nach Ansicht von Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) wird sich die Zahl der in Quickborn Schutz suchenden Geflüchteten im Herbst noch einmal deutlich erhöhen. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

In Quickborn wächst die Sorge vor einem Kollaps des Aufnahmesystems. Grund ist die steigende Zahl von Migranten, die in der Stadt ankommen. Gleichzeitig gibt es immer mehr wohnungslose Menschen in Quickborn, darunter auch Familien.