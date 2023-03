Zwei Bewohner konnten das Haus in der Dorfstraße noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Foto: Markus Ketelsen (Freiwillige Feuerwehr Hasloh) up-down up-down Stromkasten brennt Starke Rauchentwicklung sorgt für großen Feuerwehreinsatz in Hasloh Von Kristina Sagowski | 19.03.2023, 15:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Hasloh rückte am späten Sonnabend mit 40 Kameraden in die Dorfstraße aus. Zwei Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.