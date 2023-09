Einbruch verhindert Bönningstedterin fotografiert Einbrecher – Polizei nimmt ihn fest Von Antonio Balcazar | 22.09.2023, 16:07 Uhr Die Bönningstedterin hatte bemerkt, wie der Täter versuchte, in das Kellerfenster einer Doppelhaushälfte einzudringen. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

Bei einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Bönningstedt am Dienstag (19. September) hat eine Bürgerin die Tat verhindert. Zudem fotografierte sie den Täter bei seiner Flucht.