Die neuen Vorstandssprecher der Grünen in Bönningstedt: Leonard Rodde (links) und Jürgen Schramm. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Kommunalwahl Bönningstedter Grüne melden sich zurück: Und das haben sie vor Von Caroline Warmuth | 25.01.2023, 17:54 Uhr

Fünf Jahre lang war es still um den Grünen-Ortsverband in Bönningstedt. Jetzt meldet er sich zurück, mit einem neuen Vorstand und Ideen, was in Bönningstedt besser laufen sollte. Die Vorstandssprecher haben es im Gespräch mit shz.de verraten.