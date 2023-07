Die fünf toten Schildkröten wurden in Müllsäcken gefunden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Polizei ermittelt Erschreckender Fund in Bönningstedt: Tote Schildkröten in Müllsäcken entsorgt Von Antonio Balcazar | 05.07.2023, 18:09 Uhr

Unbekannte haben fünf tote Schildkröten in einem Graben unweit der Straße Am Hagen in Bönningstedt entsorgt. Die Tiere waren in einen Müllsack gesteckt und schließlich abgeladen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.