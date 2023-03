Die Polizei strukturiert die Reviere Pinneberg, Rellingen und Wedel um – und damit auch die umliegenden Polizeistationen wie die in Bönningstedt. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Bürger gehen auf die Straße Widerstand gegen Änderungen bei der Polizei: Bönningstedt demonstriert Von Caroline Warmuth | 16.03.2023, 05:00 Uhr

In der Polizeistation in Bönningstedt wird sich voraussichtlich ab April einiges ändern. Weniger Beamte werden vor Ort sein, und die Polizisten sollen nur noch im Innendienst arbeiten. Für die Bürger in Hasloh, Bönningstedt und Ellerbek ein Unding. Sie wollen gegen die Änderungen demonstrieren.