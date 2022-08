Uwe Scharpenberg weist darauf hin, dass nicht für jede Fläche eine häufige Mahd vorgesehen ist. Im Sinne der Biodiversität sollen in bestimmten Bereichen Gräser und Blumen zur Blütenreife kommen können: so auch auf diesem Abschnitt im Raum Johann-Rist-Kehre in Quickborn-Heide.

FOTO: Janina Schmidt