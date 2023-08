Klima- und Artenschutz Bio-Anbau in Quickborn – Deshalb teilt Oliver Swoboda seine Ernte Von Claudia Ellersiek | 14.08.2023, 06:00 Uhr Die Gurken gedeihen wunderbar: Oliver Swoboda und seine Mitarbeiterin Ilse Burbach geizen die Rankpflanzen aus. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down

In Großstädten tun sich viele Menschen schon länger zusammen und kaufen ihr Gemüse direkt vom Hof. Nun gibt es das Angebot auch in Quickborn. Dafür hat Oliver Swoboda aus einer leer stehenden Gärtnerei einen Hof für Biogemüse und -obst gemacht. Was treibt ihn an?