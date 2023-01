Die Täter täuschen durch die im Display angezeigte Rufnummer vor, von der Polizei zu sein. Symbolfoto: imago images/7aktuell up-down up-down Betrugsmasche Erneut Anrufe falscher Polizisten in der Region Quickborn Von Caroline Warmuth | 24.01.2023, 18:59 Uhr

Immer wieder versuchen Betrüger, Bürger zu verunsichern, geben sich als falsche Polizisten aus und wollen dabei nur wissen, was in dem Haus zu holen ist. In Quickborn und Hasloh fielen die Betroffenen aber nicht auf das falsche Spiel herein.