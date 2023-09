Der kleine Spielplatz an der Hans-Rantzau-Straße in Quickborn-Heide ist seit der Entfernung der Nestschaukel erheblich weniger attraktiv geworden. Wie es dort weitergehen kann, sollen Kinder, Jugendliche und Eltern mitentscheiden. Der zentral gelegene Platz war in der Vergangenheit ein Treffpunkt von Familien mit eher kleineren Kindern auf der Spazierrunde.

Foto: Janina Schmidt