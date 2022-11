Derzeit ist ein Teilbereich rund um die Einmündung zum Steindamm in Ellerau voll gesperrt. Grund: Abschnittsweise wird der Berliner Damm asphaltiert. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Nach Bauarbeiten Berliner Damm in Ellerau soll bald wieder freigegeben werden Von Claudia Ellersiek | 07.11.2022, 06:00 Uhr

Nach etwas mehr als neun Monaten endet in diesen Wochen eines der größten Bauvorhaben in Ellerau. Der Berliner Damm (L234) ist auf einer Strecke von gut einem Kilometer komplett erneuert worden. Die Straße gehört zu den wichtigsten in der Gemeinde.