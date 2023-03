Kino-Betreiber Kai Bartels in seinem kleinsten Saal, dem mit der Nummer 7. Hier werden die besonderen Filme gezeigt, Klassiker etwa. Deshalb hängen auch Grafiken des Künstlers Robert Nippold an der Wand. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Quickborn Überlebenskünstler vom Beluga-Kino: So geht ein Filmtheater mit Krisen um Von Claudia Ellersiek | 02.03.2023, 07:00 Uhr

Alle paar Jahre wird das Kino totgesagt. Nun kommt nach der Pandemie die Explosion der Energiepreise und bringt Filmtheater wie das in Quickborn erneut in Schwierigkeiten. Aber die Branche ist widerstandsfähig. Beluga-Kino-Betreiber Kai Bartels sagt, wie er den Laden am Laufen hält.