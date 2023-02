Noch stehen Einfamilienhäuser auf den Grundstücken 3 bis 7 an der Bahnhofstraße in Bönningstedt. Doch hier soll bald das große Wohnprojekt realisiert werden. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Bönningstedt Niedriger und heller: So sollen die neuen Häuser an der Bahnhofstraße aussehen Von Caroline Warmuth | 09.02.2023, 06:30 Uhr

Es wäre fast zu einem Bürgerentscheid in Bönningstedt gekommen, doch man hat sich geeinigt. Jetzt hat der Planer erstmals die vollständig überarbeiteten Pläne vorgestellt. So soll der Bau an der Bahnhofstraße nun aussehen.