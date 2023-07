Die Kirschenallee wurde im Juli wegen Straßen- und Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Nun werden die Bauarbeiten auf Höhe Hillenland fortgesetzt, und es kommt zu weiteren Einschränkungen. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Auch Vollsperrung geplant Auch Zufahrt zur Straße Hillenland in Hasloh wegen Kanalarbeiten eingeschränkt Von Felix Poser | 28.07.2023, 15:00 Uhr

Die Baustelle in der Hasloher Kirschenallee wird ausgeweitet und betrifft zumindest zeitweilig auch die Einmündung in die Straße Hillenland. An zwei Tagen kommt es dort zu einer Vollsperrung.