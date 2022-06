Die Absperrungen wurden bereits einige Tage vor den Bauarbeiten positioniert. Ab Montag ist der Garstedter Weg dann teilweise voll gesperrt. FOTO: Caroline Warmuth Bauarbeiten Teil des Garstedter Wegs in Hasloh für fast einen Monat voll gesperrt Von Caroline Hofmann-Warmuth | 11.06.2022, 12:00 Uhr

In Hasloh könnte es die nächsten Wochen eng werden. Die Einfahrt in den Garstedter Weg in Richtung Norderstedt muss wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden.