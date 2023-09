AKN-Strecke Bahnübergang in der Hasloher Kirschenallee ab 20. Oktober wieder befahrbar Von Antonio Balcazar | 08.09.2023, 13:00 Uhr Am Bahnübergang in der Hasloher Kirschenallee wird fleißig gebaut – er soll zeitplangemäß wieder für Fahrzeuge und Fußgänger zur Verfügung stehen. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Ab Freitag (20. Oktober) ist wieder ein Durchkommen in der Kirschenallee in Hasloh möglich. Dann sollen die Bauarbeiten am Bahnübergang abgeschlossen sein – ein wichtiger Meilenstein für das Bahnhofsumfeld. Bis dahin allerdings ist noch viel zu tun.