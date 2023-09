Bäckerei-Familienunternehmen Über eine halbe Million Euro investiert: Kolls eröffnet Stammhaus in Quickborn neu Von Janina Schmidt | 29.09.2023, 18:00 Uhr Das Team des Kolls-Stammhauses in der Kieler Straße freut sich gemeinsam mit der Familie Kolls über den neuen Glanz an der Kieler Straße. Foto: Janina Schmidt up-down up-down

Nachdem die Filiale an der Bahnhofstraße geschlossen wurde, erstrahlt das Stammhaus an der Kieler Straße in Quickborn in neuem Glanz. shz.de hat mit der Bäcker-Familie Kolls über die Umbauarbeiten im historischen Gebäude, die Energiekrise und die Balance zwischen Tradition und Moderne gesprochen.