Von der Fahrbahn abgekommen 80-jähriger Autofahrer nach Kollision mit Baum in Ellerbek schwer verletzt Von Antonio Balcazar | 28.08.2023, 17:12 Uhr In Ellerbek hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Aus bisher unbekannten Gründen ist ein 80-Jähriger am Sonntag in Ellerbek mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Er musste er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.