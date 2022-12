Der Unfall an der A7-Anschlussstelle Kaltenkirchen hat für ein kleines Trümmerfeld gesorgt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Autobahn kurz gesperrt Zwei heftige Unfälle auf der A7 bei Kaltenkirchen - Auto überschlägt sich Von Florian Sprenger | 22.12.2022, 13:34 Uhr

Bei dem Versuch, an der Anschlussstelle Kaltenkirchen von der A7 abzufahren, ist eine Fahrerin am Donnerstagvormittag mit ihrem Auto verunglückt. Kurze Zeit später gab es in dem Bereich einen weiteren Unfall.