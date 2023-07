Ein großer Fahrzeugkorso besetzt den Alten Kirchweg, der für die Dreharbeiten gesperrt werden musste. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Alten Kirchweg gesperrt ARD dreht Film „Die Reise zu mir“ in verlassenem Hasloher Haus Von Antonio Balcazar | 19.07.2023, 17:30 Uhr

Am Mittwoch ist Hasloh wieder einmal der Schauplatz für Dreharbeiten der ARD. So wird ein verlassenes Gebäude zu einem der Drehorte für den Drei-Generationen-Film „Die Reise zu mir“. Dafür muss der Alte Kirchweg bis in die Abendstunden gesperrt werden.