In Quickborn und Ellerau gibt es acht Apotheken, die sich alle an dem für Mittwoch angesetzten Streik beteiligen. Darunter ist auch die Eulen-Apotheke von Volker Krainbring in der Quickborner Klöngasse. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Quickborn und Ellerau Keine Beratung, kein Verkauf wegen des Apotheker-Streiks: Das sollten Kunden wissen Von Claudia Ellersiek | 17.10.2022, 07:00 Uhr

Die Stimmung unter den Apothekern in Quickborn und Ellerau war noch nie so schlecht wie aktuell. Grund sind die Finanzierungspläne des Bundesgesundheitsministers. Deshalb wollen sie am Mittwoch streiken. Was bedeutet das für die Kunden?