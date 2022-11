Pascal Girardot ist das Gesicht von Citizens Forests. Er hat den Verein gegründet, begann mit der Aufforstung einer kleinen Fläche in Bönningstedt und hat das Engagement seitdem kontinuierlich ausgeweitet. Nun setzt er eine in 2021 begonnene Aufforstung in Quickborn fort.

Archivfoto: Natascha Thölen