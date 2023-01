Elke Schreiber (links), Kreistagsvizepräsidentin, und Beate Raudies, Landtagsabgeordnete (beide SPD), standen am Montag gegen 7.30 Uhr am ZOB in Quickborn und beobachteten den AKN-Schienenersatzverkehr.

Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down