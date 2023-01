Das chinesische Restaurant an der Ecke Kieler Straße/Bahnhofstraße ist schon seit mehreren Monaten dicht. Die Gemeinde kann jetzt den Parkplatz nutzen, um dort vorübergehend Platz für Fahrräder zu schaffen. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down AKN-Ersatzverkehr Bönningstedt: Lösung für das Abstellen von Fahrrädern gefunden Von Caroline Warmuth | 14.01.2023, 14:00 Uhr

Am Montag (16. Januar) beginnt der Ersatzverkehr für die AKN-Linie A1 zwischen Burgwedel und Ellerau. Da in den eingesetzten Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden können, müssen die betroffenen Kommunen Platz an den Haltestellen schaffen. Bönningstedt hat jetzt eine Lösung.