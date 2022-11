Wie es dem Fahrer des Škoda geht, ist derzeit unklar. Kurz nach dem Unfall schwebte der 53-Jährige in Lebensgefahr. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Vorfahrt missachtet Schwerer A7-Unfall bei Quickborn: Polizei ermittelt gegen Golf-Fahrerin , Florian Sprenger und | 01.11.2022, 18:16 Uhr | Update vor 34 Min. Von Christian Uthoff Claudia Ellersiek | 01.11.2022, 18:16 Uhr | Update vor 34 Min.

Beim Auffahren auf die A7 in Quickborn zieht eine Autofahrerin direkt über alle Spuren auf den linken Fahrstreifen. Damit löst sie eine fatale Kettenreaktion aus. Ein Mann wird bei dem anschließenden Unfall so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt.