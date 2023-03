Der Fall liegt nun bei der Kriminalpolizei in Pinneberg. Die sucht weitere Zeugen. Symbolfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down Polizei ermittelt 62-Jähriger entblößt Genitalien vor Quickborner Schülerinnen Von Claudia Ellersiek | 16.03.2023, 16:00 Uhr

Der Mann tauchte in den vergangenen Wochen mehrfach in der Goethestraße und der Heidkampstraße in Quickborn auf. Nachdem zwei Schülerinnen die Vorfälle gemeldet hatten, wurde die Polizei aktiv und hatte Erfolg. Offenbar weiß sie inzwischen, wer der Exhibitionist ist.