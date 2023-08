Bau- und Wegeausschuss tagt 550.000 Euro für die Sanierung der Hasloher Kanalisation benötigt – Gemeinde soll sich beteiligen Von Antonio Balcazar | 23.08.2023, 10:00 Uhr Die Kanalisation in der Kirschenallee soll in einem Abschnitt vor dem Bahnübergang erneuert werden. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Die Bauarbeiten an der Ladestraße und der Bahnhofstraße in Hasloh schreiten voran. Jetzt sollen sie erweitert werden, da auch in der Kanalisation der Kirschenallee Handlungsbedarf besteht. An den Kosten soll sich dabei auch Hasloh als Gemeinde beteiligen – das sieht eine Beschlussvorlage des Bau- und Wegeausschusses vor.