Die Organisatoren und Unterstützer des Stadtradelns um Landrätin Elfi Heesch (Neunte von links) treten zusammen mit den vielen Teilnehmern des Stadtradelns für den Klimaschutz in die Pedale. Foto: Kreis Pinneberg up-down up-down Fürs Klima Diese Städte und Dörfer sind beim Stadtradeln 2023 im Kreis Pinneberg dabei Von Caroline Warmuth | 11.05.2023, 06:00 Uhr

Drei Wochen lang treten die Teilnehmer beim Stadtradeln für die Umwelt in die Pedale. Die aktivste Kommune wird am Ende ausgezeichnet. In diesem Jahr sind wieder zwei Newcomer-Gemeinden dabei.