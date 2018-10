Nach Zeugenhinweis : Polizei in Heide zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Der Mann war mit fast zwei Promille unterwegs und fuhr den Beamten geradezu in die Arme.

von Gerrit Hencke

04. Oktober 2018, 10:44 Uhr

Heide | Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Dienstagabend in Heide (Dithmarschen) einen betrunkenen Mann aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass der Autofahrer mit nicht ganz zwei Promille unterwegs gewesen sei.

Gegen 22 Uhr hatten die Beamten den Tipp auf einen männlichen Verkehrsteilnehmer erhalten, der unter Alkoholeinfluss stehend mit einem Opel im Stadtgebiet unterwegs sein sollte. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin die Wohnanschrift des Beschriebenen auf und trafen dort auf den Beschuldigten, der gerade mit seinem Wagen nach Hause kam. Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch bei dem 35-Jährigen fest.

Ein Atemalkoholtest bei dem Heider ergab einen Wert von 1,79 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

