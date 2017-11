Zwiegespräche mit Jesus

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Die Pinneberger Bühnen bringen am Sonntag, 26. November, das Volksstück „Der Küsterin Weihnachtsabend“ auf die Bühne. Der Einakter für den Kirchenraum von Karlheinz Komm beginnt um 16 Uhr, Seniorenresidenz Helene-Donner, Damm 12. Das Stück basiert auf der Erzählung „Der Gast beim Bauern“ von Nicolai Lesskow. „Das Stück ist sehenswert, regt zum Nachdenken an“, sagte Soufleuse Gaby Heinitz.

Der ehemalige Vorsitzende der Pinneberger Bühnen Hartmut Tank führt beim Volksstück Regie und spielt zudem die Rolle des Kantors Hausdorf. Der Theaterverein führte das Stück schon einmal in den Jahren 1988 und 1999 am Advent auf. „Es kam damals sehr gut an und hat eine christliche Botschaft“, erläuterte Tank. Er habe es deshalb gerne noch einmal auf die Bühne bringen wollen. Peter Heinitz zeigte sich ebenfalls vom Inhalt des Stücks fasziniert und agiert als Assistent von Hartmut Tank.

Das Stück dreht sich rund um die sich in fortwährenden Zwiegesprächen mit Jesus befindende Küsterin Anna Karpinski, gespielt von Heike Lenz. Kantor Hausdorf beobachtet die tief religiöse Anna dabei, wie sie sich einmal mit Jesus unterhält. Sie ist der festen Überzeugung, dass alle Äußerungen von Jesus eine außerordentliche Qualität aufweisen. Die verwitwete Küsterin erzählt dem Kantor (Hartmut Tank) von ihrem besonderen Weihnachtsfest im vergangenen Jahr mit Jesus Christus als besonderem Gast. Sie berichtet in drei Rückblenden von diesem sehr persönlichen Erlebnis: Während sie auf ihn wartete, bekam Anna Karpinski dreimal nacheinander unerwarteten Besuch.

Die Vorbeikommenden sind ein von Rechtsextremen verfolgter Flüchtling (Tim Heinitz), ein Bauunternehmer (Uwe Winter) und Annas Nichte (Lena Averhoff). Alle Besucher sind von ihren Nöten gequält und finden in Anna eine nach christlichen Prinzipien lebende Zuhörerin. Der eigentliche Gast erscheint schließlich nicht, oder etwa doch? „Werte wie Barmherzigkeit, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sind eine zentrale Botschaft des Stücks“, verriet der Regisseur.