Gewinn-Sommer 2020 : Zweiter Wochenpreis: Wir verlosen den Gasgrill „Jackson 4” im Wert von 699 Euro

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Dieses Mal gilt: Ran an den Grill.

Avatar_shz von shz.de

04. Juli 2020, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Grillen ist nicht mehr nur pure Zubereitung von Fleisch, Wurst, Fisch oder Gemüse, sondern mittlerweile bei vielen Menschen ein Lebensgefühl, ja oft sogar Leidenschaft. Damit dieses Gefühl hautnah erlebt werden kann, verlosen wir in dieser Woche den Gasgrill „Jackson 4“ im Wert von 699 Euro, den der Hass & Hatje Hagebaumarkt in Rellingen zur Verfügung stellt.

Er besteht aus No-Fingerprint-Edelstahl, hat emaillierte Gussroste und vier Edelstahlbrenner. Ein Seitenkocher und ein Heckbrenner gehören ebenfalls zur Ausstattung. Das Rost-in-Rost-System, eine Turbozone sowie leuchtende Bedienknöpfe sind weitere Merkmale des Geräts, in dem eine elf Kilogramm-Gasflasche verstaubar ist. Auf der 84x45 Zentimeter großen Grillfläche lässt sich das Grillgut hervorragend zubereiten. Die Maße des „Jackson 4“ betragen 165 (Breite) x 124 (Höhe) x 64 Zentimeter (Tiefe).

Was ist der Gewinn-Sommer?

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden:

Wedel wirbt für sich selbst als „Stadt mit frischem ...”

A Wasser

B Wind

C Wein