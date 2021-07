Voting des Tages : Zweiter Corona-Sommer: Besuchen Sie schon wieder Großveranstaltungen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

25. Juli 2021, 18:00 Uhr

„Endlich, endlich wieder da", freute sich Veranstalter Thomas Tegelhütter am Wochenende: Nachdem das Headbangers Open Air 2020 wegen Corona ausfallen musste, konnten je 500 Besucher an zwei Tagen wieder Live-Musik bei der Traditionveranstaltung in Brande-Hörnerkirchen erleben. Auflagen wie Masken und Sitzplätze vor der Bühne nahmen sie dabei gern in Kauf. Nach den Lockerungen sind auch im Kreis Pinneberg weitere Events mit größeren Besucherzahlen geplant.

Wir fragen daher heute:

Zweiter Corona-Sommer: Besuchen Sie schon wieder Großveranstaltungen? 1. Ja, mit den Hygienekonzepten fühle ich mich sicher. 2. Nein, so etwas meide ich noch. 3. Ich bin noch unentschlossen. zum Ergebnis

