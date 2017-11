Region Pinneberg in Kürze : +++ Zweite Verhaftung nach Wedeler Großbrand +++ Baubeginn auf Ilo-Gelände 2019 +++ Straßensperrungen in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Gabriel 1 von 1

von shz.de

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Wedel Nach einer Brandstiftung in einer ehemaligen Diskothek in Wedel hat die Polizei einen 36 Jahre alten Hamburger verhaftet. Der Mann soll die „Maxx Music Hall“ im Mai gemeinsam mit einem 37-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg in Brand gesetzt haben, teilte die Polizei gestern mit. Ein weiterer 36-Jähriger soll die beiden Männer beauftragt haben, um anschließend die Versicherungssumme zu kassieren. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Menschen in dem Gebäude, verletzt wurde niemand. Das Feuer griff auf den gesamten Komplex mit Restaurant, Spielhalle, Autovermietung und Werkstatt über. Es entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

Pinneberg Der Investor, die Matrix Immobilien Gruppe aus Hamburg, legt das Tempo vor: Wenn alles nach Plan läuft, beginnt die Bebauung auf dem ehemaligen Ilo-Gelände in Pinneberg 2019. Die ersten Baggersollen bereits 2018 anrollen. Der Ausschuss Stadtentwicklung hat deshalb der Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Das abgewirtschaftete Gebiet südlich des Pinneberger Bahnhofes soll zum blühenden Mühlenauquartier werden – mit 360 neuen Wohnungen und Gewerbeflächen.

Elmshorn Autofahrer müssen zurzeit in der Elmshorner City mit erheblichen Behinderungen wegen Kanalbauarbeiten der Stadtentwässerung rechnen. Der südliche Teil der Straße Osterfeld ist bereits seit 11. September voraussichtlich bis 31. März 2018 voll gesperrt. Ein Passieren dieses Abschnitts ist für den Kraftfahrzeugverkehr in diesem Zeitraum nicht möglich. Um das Schachtbauwerk für die Haltung im Osterfeld herstellen zu können, muss jetzt zusätzlich im Einmündungsbereich der Straße Osterfeld in die Schloßstraße gebaut werden. Der Einmündungsbereich ist seit dem 15. November bis voraussichtlich 20. Dezember voll gesperrt. Das Durchfahren des Bereichs Schloßstraße/Osterfeld ist nicht möglich. Der gesamte Bereich sollte von Autofahrern über Berliner Straße, Schauenburger Straße, Vormstegen und Reichenstraße umfahren werden.

Hasloh Die Gemeinde Hasloh wird eine Ladestation für Elektrofahrzeuge einrichten. Dafür sprachen sich die Gemeindevertreter während der jüngsten Sitzung einstimmig aus. Damit möchte die Gemeinde ein Zeichen setzen. Die Ladestationen werden derzeit mit 40 Prozent vom Land gefördert. Pro Station muss mit 10.000 Euro gerechnet werden.

Halstenbek Aufgrund unaufschiebbarer Tiefbauarbeiten kommt es voraussichtlich bis Freitag, 1. Dezember, an der Landesstraße (L) 104 Dockenhudener Chaussee im Bereich der Bahnunterführung in Halstenbek zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrspur in der Bahnunterführung wird auf einer Länge von 40 Metern eingeengt und verschwenkt, Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Tempo30 einstellen. Der Radweg auf der Südostseite wird gesperrt. Der Radverkehr wird auf dieser Seite umgeleitet. Fußgänger können die Bahnunterführung beidseitig ungehindert nutzen.

Seester Am Dienstagabend sind die Feuerwehren Seester und Klein Nordende zu einem Schornsteinbrand in die Straße Kurzenmoor nach Seester gerufen worden. Funken stoben aus dem Schlot. Zur Unterstützung wurde die Drehleiter Elmshorn angefordert. Insgesamt waren etwa 80 Kräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Es war nicht das erste Mal, dass die Feuerwehren an dem Objekt einen Schornsteinbrand gelöscht haben. Der Schornstein soll nach Angaben der Brandbekämpfer jetzt saniert werden.

Barmstedt Gute Nachrichten für die Besucher und Mitarbeiter des Barmstedter Jugendzentrums (Jukids): Ihre Küche soll im kommenden Jahr erneuert werden. Das hat der Bauausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen. In den Haushalt für 2018 seien Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingestellt worden.

Quickborn Sie funktioniert seit einigen Tagen nur sporadisch und raubt mit dieser Macke langsam allen den Nerv: Die Ampelanlage an der Kreuzung Kieler Straße, Ellerauer Straße und Marktstraße ist kaputt, aber die Ursache haben bislang nicht einmal die Spezialisten der Firma Siemens finden können. Auch der Chef des zuständigen Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr in Itzehoe, Kai-Uwe Schacht, ist etwas ratlos. Gestern reagierte er allerdings und veranlasste für heute die Aufstellung einer Baustellenampel.

Hamburg Die Hamburger können sich berechtigte Hoffnungen auf einen zusätzlichen Feiertag machen. Es zeichne sich nach den Beratungen im Verfassungsausschuss parteiübergreifend eine breite Zustimmung ab, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Dressel gestern. „Das wäre eine gute Möglichkeit, der von vielen beklagten Feiertags-Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd in Deutschland etwas abzuhelfen.“